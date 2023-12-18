18 декабря 2023, 08:38
Веселого Рождества не будет. FT раскрыла, как Зеленский умолял Запад о помощи
FT: Зеленский умолял Запад выделить помощь Киеву, но вернулся с пустыми руками
Президент Украины Владимир Зеленский «умолял» западных союзников выделить помощь Киеву, но вернулся из США «почти с пустыми руками». Об этом написал колумнист Financial Times Мартин Сандбу.
По его словам, средства ПВО у Украины на исходе, а в США и Европе не хватает боеприпасов. Пока в Брюсселе и Вашингтоне «возятся», Киев горит, отметил Сандбу.
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Он напомнил, что не только американские власти медлят с поддержкой Украины. В Евросоюзе также отложили решение вопроса о выделении средств.
«Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет», — подытожил колумнист.
Немецкое издание Welt со ссылкой на неназванного советника Зеленского написало, что в Киеве серьезно обеспокоены отсутствием помощи со стороны Великобритании. На фоне этого военное руководство страны не может планировать свои действия и закупать оружие.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал, что Украина не продержится без помощи США и месяца. Он призвал Киев к мирным переговорам с Россией.
Владимир Зеленский
Киев
Украина
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