Вещество старше Земли обнаружили на метеорите

По информации издания, на Земле впервые удалось найти вещество старше самой планеты.

Куратор Полевого музея естественной истории и доцент Чикагского университета Филипп Гек пояснил, что благодаря обнаруженному веществу возможно определить, как появляются звезды.

Частицы вещества с поверхности метеорита называют «пресолярными» (до-солнечными). Их очень сложно обнаружить. Такое вещество возникло еще до активного образования звезд. Образец получили 30 лет назад, однако лишь современные технологии точно определили его возраст.