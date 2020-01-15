Вещество старше Земли обнаружили на метеорите
Эксперты Полевого музея естественной истории в США изучили метеорит, который упал в Австралии 50 лет назад. На его поверхности нашли частицу вещества возрастом семь миллиардов лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
По информации издания, на Земле впервые удалось найти вещество старше самой планеты.
Куратор Полевого музея естественной истории и доцент Чикагского университета Филипп Гек пояснил, что благодаря обнаруженному веществу возможно определить, как появляются звезды.
Частицы вещества с поверхности метеорита называют «пресолярными» (до-солнечными). Их очень сложно обнаружить. Такое вещество возникло еще до активного образования звезд. Образец получили 30 лет назад, однако лишь современные технологии точно определили его возраст.