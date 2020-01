Вещество старше Земли обнаружили на метеорите

Эксперты Полевого музея естественной истории в США изучили метеорит, который упал в Австралии 50 лет назад. На его поверхности нашли частицу вещества возрастом семь миллиардов лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences