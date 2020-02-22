Вещество похожее на ртуть нашла в сигаретах жительница Белоруссии

Прибывшие для проведения демеркуризации спасатели сначала провели замеры вероятного испарения паров. Они ничего не нашли, но на всякий случай забрали с собой пачку сигарет с собой.

Как сообщило агентство «Sputik.Беларусь», на всякий случай спасатели обследовали дом подруги женщины. Там проведенные замеры показали испарения ртутных паров, которые превышали допустимую для человека норму в 150 раз. Саму ртуть сотрудники ведомства не нашли.

Мать и шестерых детей отправили на обследование в больницу. Домой они вернутся еще не скоро. По факту обнаружения ртути начали расследование.