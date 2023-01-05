Мир 05 января 2023, 08:29 Вещество из посылки для посольства России в Латвии направили на экспертизу LSM: неизвестное вещество из посылки для посольства РФ в Латвии направили на экспертизу РИА «Новости»

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Неизвестное вещество, которое обнаружили в посылке для посольства России в Латвии, отправили на экспертизу. Об этом сообщило местное издание LSM со ссылкой на полицию.

Правоохранители начали ведомственное расследование произошедшего. По данным издания, специалисты лаборатории сделают заключение о химическом составе вещества, которое содержалось в посылке.

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Неизвестное вещество обнаружили в посольстве России в Риге днем 4 января. По информации государственной пожарно-спасательной службы Латвии, сигнал из посольства поступил на пульт дежурного в 15:08. Речь шла о подозрительной посылке, которую получило дипломатическое ведомство.

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В середине декабря директор Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый получил серьезное ранение после взрыва подозрительной посылки. DHL осудила нелегальное использование своей сети после этого инцидента.