05 января 2023, 08:29
Вещество из посылки для посольства России в Латвии направили на экспертизу
LSM: неизвестное вещество из посылки для посольства РФ в Латвии направили на экспертизу
Неизвестное вещество, которое обнаружили в посылке для посольства России в Латвии, отправили на экспертизу. Об этом сообщило местное издание LSM со ссылкой на полицию.
Правоохранители начали ведомственное расследование произошедшего. По данным издания, специалисты лаборатории сделают заключение о химическом составе вещества, которое содержалось в посылке.
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Неизвестное вещество обнаружили в посольстве России в Риге днем 4 января. По информации государственной пожарно-спасательной службы Латвии, сигнал из посольства поступил на пульт дежурного в 15:08. Речь шла о подозрительной посылке, которую получило дипломатическое ведомство.
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В середине декабря директор Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый получил серьезное ранение после взрыва подозрительной посылки. DHL осудила нелегальное использование своей сети после этого инцидента.
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