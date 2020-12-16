Парламент Молдавии снял запрет на вещание российского ТВ

Ограничения действуют с 2017 года. Тогда депутаты приняли закон о борьбе с иностранной пропагандой, под действие которого попали российские СМИ. Документ запрещает транслировать по радио или телевидению политические, новостные, информационно-аналитические и военные программы из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия подписала документ в 2006 году, но с тех пор не ратифицировала его.

Из-за этого вещающие в республике российские каналы могут показывать только развлекательные передачи.

Ранее о намерении снять запрет говорил президент республики Игорь Додон. 24 декабря он уступит свой пост избранному президенту Майе Санду. Однако у Додона сохранится влияние на парламент — он является одним из лидеров Партии социалистов.

Также парламент сегодня принял закон о языках, согласно которому жители могут обращаться в органы власти и организации на государственном или русском языке, сообщил молдавский портал NewsMaker.