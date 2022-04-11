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    11 апреля 2022, 16:22

    Весь в татуировках со свастикой: появилось видео с задержанным националистом в Мариуполе

    В Сети появилось видео с татуированным свастикой украинским националистом

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Донецкой Народной Республики на выезде из Мариуполя задержали украинского националиста, тело которого покрыто татуировками с нацистской символикой. Видео показал Telegram-канал URA.ru.

    Сняв с себя свитер с длинными рукавами мужчина продемонстрировал многочисленные татуировки на руках, спине и груди.

    Накануне стало известно, что отступающие со своих позиций нацисты в Мариуполе захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста».

    Боевики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ обратились к высшему командованию, упрекнув начальство, что их бросили в Мариуполе умирать.