Верующим, больным коронавирусом, предоставят индульгенции в Ватикане
Специальный декрет о предоставлении индульгенций инфицированным коронавирусом выпустил один из трех трибуналов Ватикана. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на ватиканскую пресс-службу.
В документе сказано, что индульгенция предоставляется «верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них».
Также там говорится, что Папа Римский Франциск призывает помолиться за всех инфицированных.