Верующим, больным коронавирусом, предоставят индульгенции в Ватикане

В документе сказано, что индульгенция предоставляется «верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них».

Также там говорится, что Папа Римский Франциск призывает помолиться за всех инфицированных.