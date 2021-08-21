Верующие собрались у здания Рады из-за приезда патриарха Варфоломея на Украину

Около здания Верховной рады, где состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с константинопольским патриархом Варфоломеем, собрались протестующие против его визита в Киев верующие. Полицейские отобрали у них несколько плакатов.

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Верующие пришли к зданию парламента с транспарантами, на которых говорится, что Варфоломей принес на Украину раздор и кровь, что его здесь никто не ждет, а сам он рейдер и заслуживает анафему. Некоторые надписи были на греческом языке. Полицейские отобрали у протестующих несколько плакатов и объяснили это тем, что они якобы разжигают религиозную вражду.

В 2018 году по решению Варфоломея неканоничная Православная церковь Украины (ПЦУ) получила автокефалию. РПЦ и УПЦ Московского патриархата ее не признают.

Константинопольский патриарх приехал в Киев в преддверии празднования 30-летия независимости Украины.