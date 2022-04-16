Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов и технику в украинском тылу

Вертолеты Росгвардии уничтожили группу диверсантов в тылу украинских националистов. Также они поразили три единицы военной техники, сообщила пресс-служба ведомства.

«Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники», — заявили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, экипажи вертолетов Росгвардии каждый день отправляются на служебно-боевые задачи. Летать пилотам приходится на небольших высотах, так как так становится проще определить цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника.

«Полеты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки», — подчеркнули в Росгвардии.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что бойцы Росгвардии засекли замаскированный опорный пункт группы националистов в Харьковской области. В своей работе они использовали беспилотник.