Мир 26 февраля 2023, 09:32 Хорватия начала готовить вертолеты Ми-8 для отправки на Украину Хорватия приступила к подготовке отправки на Украину вертолетов Ми-8 Unsplash

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Хорватия начала операцию по отправке 14 вертолетов для Украины. Речь идет о 12 вертолетах МИ 8 MTV-1 и двух вертолетах МИ 8Т, выведенных из состава вооруженных сил страны. Об этом сообщил Jutarnji list со ссылкой на источники.

«Согласно имеющейся информации, большая часть вертолетов сейчас находится в авиационно-техническом центре в Большой Горице, где сотрудники решают все необходимые технические приготовления», — говорится в публикации.

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Авторы утверждают, что вертолеты будут готовы к транспортировке в течение 10 дней. Все они будут доставлены в Польшу, оттуда будут переданы Украине. При этом семь единиц техники сначала частично разберут и отправят по суше, другая половина полетит, уточнили в издании.

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Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Киеву не удастся вернуть Крым, чем возмутил МИД Украины. Официальный представитель ведомства Олег Николенко выступил с ответным заявлением, назвав слова Милановича неприемлемыми.