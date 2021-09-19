Столкновение двух вертолетов Ми-8 Ливийской национальной армии произошло во время учений в районе Месус. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в войсках.

По словам собеседника агентства столкновение произошло во время военных учений, которые проходили недалеко от Бенгази.

«Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил», — заявил источник.

Ливийской национальной армией командует маршал Халифа Хафтар. На протяжении нескольких лет он вел борьбу с правительством национального согласия, которое контролирует Триполи.

Противоборствующие стороны договорились о выходе из кризиса в начале февраля 2021 года. В Женеве при посредничестве ООН они выбрали представителей нового переходного правительства. Президентский совет возглавил бывший дипломат Мухаммед аль-Манфи, а временным премьер-министром стал предприниматель Абдель Хамид Дбейба.

Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые назначены на декабрь текущего года.