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    19 сентября 2021, 18:12

    Вертолеты армии Хафтара столкнулись во время учений — источник

    Анатолий Минкин

    Столкновение двух вертолетов Ми-8 Ливийской национальной армии произошло во время учений в районе Месус. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в войсках.

    Вертолеты армии Хафтара столкнулись во время учений — источник

    По словам собеседника агентства столкновение произошло во время военных учений, которые проходили недалеко от Бенгази.

    «Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил», — заявил источник.

    Ливийской национальной армией командует маршал Халифа Хафтар. На протяжении нескольких лет он вел борьбу с правительством национального согласия, которое контролирует Триполи.

    Противоборствующие стороны договорились о выходе из кризиса в начале февраля 2021 года. В Женеве при посредничестве ООН они выбрали представителей нового переходного правительства. Президентский совет возглавил бывший дипломат Мухаммед аль-Манфи, а временным премьер-министром стал предприниматель Абдель Хамид Дбейба.

    Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые назначены на декабрь текущего года.