Вертолет взорвался после падения на оживленную трассу в США. Видео

Вертолет рухнул на оживленную трассу I-10 в американском штате Луизиана. При крушении погиб пилот, никто из водителей не пострадал.

На размещенных в Сети кадрах видно, как вертолет стремительно падает на дорогу прямо перед движущимся грузовиком. Несмотря на активное движение по трассе, других жертв удалось избежать.

Крушение вертолета, по данным местного портала Wlox, произошло во вторник, 14 декабря, около 12:35 по местному времени. Вертолет, по данным правоохранителей, упал на восточном направлении у моста Боннет-Карре-Спилвей.

На борту воздушного судна находился только пилот. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование происшествия.

Из-за крушения было частично перекрыто движение на трассе. В результате аварии получили повреждения линии электропередач, это на время оставило без света порядка 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Специалисты восстановили энергоснабжение в тот же день.

В индийском штате Тамилнад в декабре потерпел крушение военный вертолет. На борту судна находился начальник штаба обороны индийских ВС, генерал Бипин Рават. По некоторым данным, всего на борту судна находились 14 человек, при этом четверо из них погибли на месте. Вместе с Раватом на вертолете летели члены его семьи, а также помощники.