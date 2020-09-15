Вертолет ВВС США разбился на востоке Сирии

«Вертолет оккупационных сил США разбился в селении Тель-Хаддад вблизи города Аль-Ярубия», — приводит агентство слова корреспондента.

Военные армии США окружили место падения вертолета. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Причина крушения боевой машины неизвестна.

В конце августа в Сирии произошло ДТП, в котором пострадали американские военные. В Вашингтоне заявили, что в бронированную машину коалиции во главе со Штатами врезался российский автомобиль. Представитель Службы национальной безопасности США Джон Уллиот заявил, что Вашингтон не хочет эскалации, однако имеет «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий».