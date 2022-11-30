Мир 30 ноября 2022, 12:30 Вертолет упал на жилой дом на севере Австралии

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Вертолет потерпел крушение и рухнул на крышу жилого здания в Мельбурне. Об этом сообщили Nation News.

По данным сайта, вертолет неудачно приземлился на крышу жилого дома в одном из крупнейших городов Австралии Мельбурне. Серьезных разрушений и большого количества жертв удалось избежать благодаря хорошему стечению обстоятельств - в момент крушения в доме не было людей.

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Пилот вертолета был один, без пассажиров. После происшествия его госпитализировали.

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