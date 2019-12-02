Вертолет со спасателями на борту разбился во Франции. Есть жертвы
Вертолет со спасателями рухнул на юго-востоке Франции. Они летели, чтобы оказать помощь пострадавшим от паводков, но погибли сами.
Винтокрылая машина Департамента гражданской безопасности EC145 вечером 1 декабря направлялась в Ле-Люк-Ле-Канне, сообщили в пресс-службе МВД страны. Спасателям предстояло провести разведывательно-спасательную операцию.
Появилось видео с места падения вертолета в Абрау-ДюрсоПодробнее
С вертолетом была потеряна радиосвязь, а его радары перестали работать. Оперативно организованные спасательные мероприятия не дали результатов.
«Трех человек, которые находились в вертолете, нашли мертвыми в 01:30 по местному времени возле коммуны Ле-Ров», — уточнили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего установят по итогам начатого расследования.
Во французском МВД принесли соболезнования родным и близким погибших спасателей.