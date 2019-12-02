  • Вертолет со спасателями на борту разбился во Франции. Есть жертвы

    02 декабря 2019, 07:35

    Александра Ломейко

    Вертолет со спасателями рухнул на юго-востоке Франции. Они летели, чтобы оказать помощь пострадавшим от паводков, но погибли сами.

    Винтокрылая машина Департамента гражданской безопасности EC145 вечером 1 декабря направлялась в Ле-Люк-Ле-Канне, сообщили в пресс-службе МВД страны. Спасателям предстояло провести разведывательно-спасательную операцию.

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    С вертолетом была потеряна радиосвязь, а его радары перестали работать. Оперативно организованные спасательные мероприятия не дали результатов.

    «Трех человек, которые находились в вертолете, нашли мертвыми в 01:30 по местному времени возле коммуны Ле-Ров», — уточнили в ведомстве.

    Обстоятельства произошедшего установят по итогам начатого расследования.

    Во французском МВД принесли соболезнования родным и близким погибших спасателей.