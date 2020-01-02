Вертолет с военными чиновниками аварийно сел в горах на Тайване

На Тайване 10 человек нашли живыми после аварийного приземления вертолета с высокопоставленными военными чиновниками страны. На борту находился глава генерального штаба.

Как сообщил сайт Taiwan News, который ссылается на национальное Министерство обороны, на борту вертолета Black Hawk находились 13 человек, 10 из них уже нашла. Среди спасшихся начальник генерального штаба, генерал-полковник Шэнь Имин. Состояние обнаруженных живыми 10 человек неизвестно.

Связь с вертолетом министерства обороны Тайваня пропала утром 2 января. После стало известно, что воздушное средство совершило аварийную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань около 09:00 по местному времени (04:00 по московскому).

На место посадки прибыл министр обороны Янь Дэфа для контроля за спасательной операцией. Поиски трех человек продолжаются.