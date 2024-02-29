Мир 29 февраля 2024, 18:25 Вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение на западе Норвегии

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Вертолет потерпел крушение на западе Норвегии. После подачи сигнала бедствия винтокрылая машина рухнула в океан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные спасательные службы.

На борту воздушного судна находились шесть человек. Спасателям удалось вытащить всех потерпевших из воды, добавил «Взгляд».

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Информация об их состоянии не поступала. Причины ЧП также пока не известны.