Вертолет с президентом Колумбии обстреляли неизвестные

Вертолет, на котором находился президент Колумбии Иван Дуке, атаковали неизвестные. По винтокрылой машине сделали минимум шесть выстрелов.

Неизвестные атаковали вертолет, когда он покидал муниципалитет Сардината. Об этом сообщил телеканал Noticnias Caracol.

«Было сделано по крайней мере шесть выстрелов. Опыт пилотов и экипажа помог разрешить ситуацию», — отмечено в публикации.

Вместе с колумбийским лидером на борту находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента Северный Сантандер и мэр Кукуты.

Ни президент, ни сопровождавшие его лица, по предварительным данным, не пострадали. Сам Дуке подтвердил факт нападения.

«После того, как я завершил работу в Сардинате и мы готовились приземлиться в Кукуте, президентский вертолет подвергся нападению», — процитировала слова главы Колумбии его пресс-служба.