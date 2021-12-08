Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту упал на юге страны

В индийском штате Тамилнад потерпел крушение военный вертолет. На борту судна находился начальник штаба обороны индийских ВС, генерал Бипин Рават. Об этом рассказало агентство ANI со ссылкой на пресс-службу ВВС Индии.

По некоторым данным, всего на борту судна находились 14 человек, при этом четверо из них погибли на месте. Вместе с Раватом на вертолете летели члены его семьи, а также помощники, написала «Политика сегодня».

О том, что стало причиной авиакрушения, не сообщается. Точным место падения судна ВС Индии называют город Кунур в округе Нилгирис.