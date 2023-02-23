Мир 23 февраля 2023, 16:27 Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение — СМИ IRNA: министр спорта Ирана Хазаве попал в больницу после крушения вертолета

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Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Седжади Хазаве, потерпел крушение при посадке в провинции Керман на юге страны. Об этом написало агентство IRNA со ссылкой на очевидцев происшествия. Министр жив и получил лишь легкие травмы.

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«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг <...> в городе Бафт», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет потерял управление во время посадки неподалеку от местного спортивного комплекса. Причины произошедшего пока не названы, в этом предстоит разобраться специалистам.

Иранского министра госпитализировали. Известно, что он находится в стабильном состоянии.

Другие пассажиры и пилоты также отделались легкими травмами. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.