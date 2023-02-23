23 февраля 2023, 16:27
Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение — СМИ
IRNA: министр спорта Ирана Хазаве попал в больницу после крушения вертолета
Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Седжади Хазаве, потерпел крушение при посадке в провинции Керман на юге страны. Об этом написало агентство IRNA со ссылкой на очевидцев происшествия. Министр жив и получил лишь легкие травмы.
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«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг <...> в городе Бафт», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вертолет потерял управление во время посадки неподалеку от местного спортивного комплекса. Причины произошедшего пока не названы, в этом предстоит разобраться специалистам.
Иранского министра госпитализировали. Известно, что он находится в стабильном состоянии.
Другие пассажиры и пилоты также отделались легкими травмами. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.
Иран
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