Вертолет с главой полиции Филиппин потерпел крушение. Пассажиры выжили

На севере Филиппин упал вертолет, на борту которого находился начальник национальной полиции страны Арчи Гамбоа. Винтокрылая машина рухнула в жилом районе провинции Лагуна.

Вертолетом летел Гамбоа и еще семь человек — пилот и высокопоставленные филиппинские полицейские. Об этом сообщило Philippine News Agency.

Гамбоа и других пострадавших доставили в ближайшую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь. Травмы у людей незначительные. Когда главу полиции Филиппин доставали из-под обломков, он был в сознании. По предварительным данным, он повредил плечо.

Власти провинции Лагуна назвали предварительную причину крушения вертолета. Видимость в воздухе была нулевой из-за пыли, и воздушное судно зацепилось за линию электропередач. Пилот сделал все возможное, чтобы свести последствия падения к минимуму.