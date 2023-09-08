Мир

08 сентября 2023, 12:23

Вертолет с двумя пилотами упал в Персидском заливе

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Главное управление гражданской авиации (GCAA) ОАЭ сообщило о крушении вертолета Bell 212 в четверг, 7 сентября. На борту находились два пилота. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Борт, принадлежавший компании Aerogulf, упал в море Персидского залива во время тренировочного полета.

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Поисково-спасательные отряды извлекли обломки и начали поиски пилотов. На месте работает следственная группа.

Вертолеты

ОАЭ

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