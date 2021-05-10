Вертолет рухнул в озеро на юго-западе Китая. Видео

Пожарный вертолет упал в озеро в китайской провинции Юньнань на юго-западе страны. Он прилетел, чтобы набрать воды для тушения лесного пожара. Жертвами авиакатастрофы стали два человека. Еще двое пропали без вести. Об этом сообщило издание «Пэнпай» со ссылкой на спасателей.

В Управлении чрезвычайных ситуаций города Дал рассказали о том, что вертолет упал во время забора воды из озера Эрхай для тушения лесного пожара в горах. Спасатели нашли двух членов экипажа, которые умерли от травм. Еще двух человек, которые находились на борту воздушного судна, ищут.

Сейчас на месте крушения вертолета работают 16 судов и около 500 сотрудников экстренных служб. Информации о причине авиакатастрофы пока нет. Момент падения вертолета в воду попал на видео. На кадрах видно, что он начал крутиться в воздухе и стремительно падать. За долю секунды до падения вертолет загорелся.