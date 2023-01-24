24 января 2023, 18:39
Вертолет рухнул в Алжире. Погибли три человека
На севере Алжира рухнул вертолет, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом сообщила «Свободная пресса».
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В оборонном ведомстве Алжира уточнили, что крушение потерпел вертолет Ми-171 военно-воздушных сил страны. Это произошло во время тренировочной миссии в окрестностях города Эль-Аттаф. Жертвами авиакатастрофы стали сержант Шабуа Усама, майор Дахмани Муса Мухаммед и полковник Манари Мурад.
Вертолеты
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