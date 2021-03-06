Вертолет потерпел крушение в Канаде. Пострадали 2 человека

Вертолет потерпел крушение на канадском острове Боуэн. В результате пострадали два человека, которые были в тяжелом, но стабильном состоянии. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Экстренные службы получили информацию о разбившемся вертолете утром 5 марта, сообщил телеканал CBC. Воздушное судно упало неподалеку от побережья Западного Ванкувера. По данным службы неотложной медицинской помощи, после крушения двух пострадавших доставили в больницу по воздуху. Врачи оценили их состояние как тяжелое, но стабильное.

Первым увидел пострадавших житель острова Тони Мэйнваринг. Он рассказал, что был шокирован, обнаружив, что оба человека были живы.

«Как только вертолет упал на землю, мы это услышали. Удар был очень громкий», — отметил мужчина.

Он добавил, что после падения борта отправился к месту крушения с несколькими друзьями. По словам Мэйнваринга, местные жители попытались унести пострадавших подальше от вертолета из-за разбившегося топлива. Сейчас все причины и обстоятельства крушения выясняются.