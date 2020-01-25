Вертолет Ми-8 с украинским экипажем атаковали в Афганистане

В Афганистане неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, который принадлежал молдавской частной компании. В нем находился украинский экипаж.

Вертолет провозил продовольствие в рамках гуманитарной миссии. На момент обстрела из РПГ он находился на земле в провинции Гильменд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Орган гражданской авиации Молдавии.

Глава экипажа и инженер-механик, оказавшиеся гражданами Украины, получили легкие ранения. Вторым пилотом оказался гражданин Молдавии, он не пострадал. Другой вертолет с молдавским экипажем помог им добраться до больницы.

Ранее сообщалось, что вертолет не обстреляли, а он сбит ракетой в полете. По слухам, в нем перевозили афганских военных. В Минобороны Афганистана при этом упомянули не Ми-8, а вертолет Ми-17, совершивший экстренную аварийную посадку в Гильменде.

На данный момента в Афганистане находятся 16 тысяч натовских военных для борьбы с различными группировками. При этом молдавские военные находтся там по договору о военном сотрудничестве с отдельными государствами-членами НАТО.