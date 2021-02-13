Версию теракта во Владикавказе исключили в МВД

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев заявил, что взрыв в ТЦ во Владикавказе точно произошел не из-за теракта. Об этом сообщил ТАСС.

Он уточнил, что провели экспертизу. Никаких взрывчатых веществ там обнаружено не было.

«Версия террористического акта исключена», — подчеркнул Сабанаев.

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете «Магнит» за полтора часа до открытия магазина. Предположительно, сдетонировала газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования.

После взрыва в СМИ появилась информация, что под завалами может находиться один или два человека — охранник и продавец. Через несколько часов пришла хорошая новость: найден один человек, он жив. Мужчина работал всю ночь в ювелирной мастерской, находящейся в этом здании.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. В компании «Магнит» заявили, что на цокольном этаже торгового центра во Владикавказе велись строительные работы.