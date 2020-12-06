Версию об использовании спутника при убийстве физика-ядерщика подтвердили в Иране

«Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением», — передает его слова агентство Fars.

Кроме того, он отметил, что израильтяне хорошо понимают, что их «действия не останутся без ответа». От том, что убийство ученого было осуществлено с помощью автоматического стрелкового оружия, управляемого спутником, сообщил телеканал Al Alam.

Тем не менее эта версия была поставлена под сомнение экспертами из-за сложности способа. Хотя секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил использование электронного оружия и заявил, что убийц на месте преступления не было.

Ученого Мохсена Фахризаде расстреляли с расстояния 150 метров из оружия, которое было установлено на машине Nissan 27 ноября. Врачи не смогли спасти его, он скончался в больнице. Кроме него погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве Фахризаде.