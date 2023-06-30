Мир 30 июня 2023, 22:30 Версию о наличии сообщников у стрелявшего в аэропорту Кишинева проверит следствие И.о. генпрокурора Молдавии Мунтяну: следствие установит сообщников стрелявшего в аэропорту РИА «Новости»

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Следствие устанавливает наличие сообщников у стрелявшего в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил и. о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну, его процитировал ТАСС.

Следствие не располагает информацией, состоит ли стрелок в военной или преступной группировке. Во время пограничного контроля мужчина вел себя агрессивно, за совершенное преступление задержанному грозит пожизненный срок лишения свободы.

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«Расследованием занимается полиция и прокуратура Кишинева, речь идет о террористическом акте. Следствие проверяет и версию о причастности других людей к этому преступлению», — сообщил Мунтяну.

Прокуратура Молдавии после стрельбы в аэропорту Кишинева возбудила уголовное дело о террористическом акте. Стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Стрелок пострадал при задержании. Местные СМИ предположили, что стрелявший был членом «Группы Вагнера».