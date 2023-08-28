Мир 28 августа 2023, 15:10 Версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области озвучили на Украине ГБР Украины сочло ошибку пилотов одной из версий крушения Л-39 под Житомиром РИА «Новости»

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Следователи начали разработку трех версий причин столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в небе над Житомирской областью. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказала сотрудник госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян, сообщило РИА «Новости».

По словам Сапьян, среди версий — нарушение при организации полетов, ошибка пилотов и техническая неисправность самолетов.

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«Мы понимаем, что для подтверждения любой из версий требуется провести много экспертиз, которые за один день не сделать», — сказала она.

Представитель бюро отметила, что катастрофа произошла вследствие столкновения самолетов друг с другом во время разворота в воздухе.

Вечером в пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39. По предварительной информации, жертвами стали трое военнослужащих.

Следователи завели уголовное дело, виновным грозит тюремное заключение на срок от пяти до 15 лет.