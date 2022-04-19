Вершитель судьбы Евросоюза. Политолог объяснил, почему для РФ важен исход выборов во Франции

Исход выборов во Франции имеет значение для всей Европы и для России, рассказал «360» дипломат и политолог Сергей Станкевич. По его мнению, эти выборы «многое решают».

По словам эксперта, Франция — единственная в континентальной Европе ядерная держава с полным набором всех военных и военно-технических атрибутов. Кроме того, это относительно энергонезависимая держава: в ее энергобалансе значительная доля приходится на атомную энергию, то есть Франция менее чувствительна к энергетическому фактору.

«Политически Франция до сих пор позиционировала себя как лидера европейского возрождения, Ренессанса, чувствовала лидерство в Европе, особую ответственность за судьбу Евросоюза», — подчеркнул Станкевич.

Второй тур выборов состоится 24 апреля. В него вышли действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Последняя не раз высказывалась о необходимости пересмотреть отношения с ЕС и даже выйти из него. По мнению политологов, если она выиграет президентскую гонку, политический курс страны может измениться. Западные политики считают Макрона последней надеждой Евросоюза.