Мир 22 апреля 2024, 14:41 Вероятный координатор подрывов «Северных потоков» пропал на Украине Адвокаты бывшего полковника ВСУ Червинского заявили, что он исчез на Украине РИА «Новости»

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Бывший полковник ВСУ Роман Червинский пропал. Где он находится, неизвестно. Об этом со ссылкой на офицера сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники Червинского заявили, что его похитили», — указали авторы материала.

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По данным The Washington Post и Spiegel, именно 48-летний Червинский является координатором атак на российские «Северные потоки». Предположительно, он был центральной фигурой в этих терактах. Экс-полковник же получал приказы от украинских чиновников.

Червинского в апреле прошлого года задержали на Украине по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. По данным следствия, он пытался спланировать угон российского самолета, однако это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Как уточнило «Зеркало недели» со ссылкой на одного из адвокатов офицера, 19 апреля закончился срок ареста Червинского. Но суд не стал рассматривать дело и не назначил дату нового заседания. К офицеру никого не пустили.