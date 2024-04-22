22 апреля 2024, 14:41
Вероятный координатор подрывов «Северных потоков» пропал на Украине
Адвокаты бывшего полковника ВСУ Червинского заявили, что он исчез на Украине
Бывший полковник ВСУ Роман Червинский пропал. Где он находится, неизвестно. Об этом со ссылкой на офицера сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».
«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники Червинского заявили, что его похитили», — указали авторы материала.
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По данным The Washington Post и Spiegel, именно 48-летний Червинский является координатором атак на российские «Северные потоки». Предположительно, он был центральной фигурой в этих терактах. Экс-полковник же получал приказы от украинских чиновников.
Червинского в апреле прошлого года задержали на Украине по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. По данным следствия, он пытался спланировать угон российского самолета, однако это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.
Как уточнило «Зеркало недели» со ссылкой на одного из адвокатов офицера, 19 апреля закончился срок ареста Червинского. Но суд не стал рассматривать дело и не назначил дату нового заседания. К офицеру никого не пустили.
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