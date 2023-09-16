Мир 16 сентября 2023, 22:02 Вероятность введения странами НАТО войск на Украину оценили в США Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО ответит на поражение ВСУ введением войск РИА «Новости»

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Страны НАТО могут отреагировать на поражение украинских военных и ввести свои войска на Украину. Такое предположение сделал бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Говоря о сложившейся ситуации, гость программы указал, что сейчас Киев терпит серьезное поражение.

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«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — сказал Макговерн.

США, как отметил экс-агент ЦРУ, подобный сценарий вполне допускают, указал RT. Еще одним вариантом компенсации провала ВСУ, по мнению Макговерна, может стать передача ракет ATACMS украинским военным. Они могут ударить на расстоянии 300 километров.

Администрация США не намерена объявлять о поставках ВСУ тактических ракет ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Как указал портал Axios, вопрос о поставках этих ракет ранее поднимали во время визита на украину госсекретаря США Энтони Блинкена, но администрация президента США Джо Байдена окончательного решения на этот счет не приняла.