Мир 28 мая 2023, 11:35 Вероятность введения антироссийских санкций оценили на Филиппинах Посол Филиппин Байлен счел маловероятным введение его страной санкций против России РИА «Новости»

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Власти Филиппин, скорее всего, не станут присоединяться к западным санкциям против России. Об этом РИА «Новости» сообщил посол азиатского государства в Москве Игорь Байлен.

«Как мне кажется, сценарий введения санкций против России со стороны Филиппин является очень маловероятным. Я никогда не слышал о таких разговорах», — сказал он.

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Байлен напомнил, что Филиппины в вопросе украинского конфликта выбрали нейтральную позицию.

В марте замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что россияне смогут посещать Филиппины в безвизовом режиме.

После начала специальной операции на Украине западные страны ввели против России масштабные хозяйственные и экономические санкции.

Президент Владимир Путин заявлял, что в перспективе незаконные ограничения могут отразиться на отечественной экономике негативно, поэтому правительству расслабляться не нужно.