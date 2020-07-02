    02 июля 2020, 12:55

    Вероятность второй волны коронавируса обсудили в ФРС США

    Артур Блянихов

    Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы Соединенных Штатов оценили вероятный пессимистичный сценарий второй волны коронавируса. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Отмечается, что в течении многих лет комитету придется поддерживать «высокостимулирующие финансовые условия», дабы существенно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада.

    По данным издания, комитет в ходе заседания обсуждал ограничение доходности. Этот механизм использовался во время и после Второй мировой войны.

    «Почти все участники дали понять, что у них есть много вопросов по поводу стоимости и выгодности такого подхода», — уточняется в документе.