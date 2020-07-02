Вероятность второй волны коронавируса обсудили в ФРС США

Отмечается, что в течении многих лет комитету придется поддерживать «высокостимулирующие финансовые условия», дабы существенно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада.

По данным издания, комитет в ходе заседания обсуждал ограничение доходности. Этот механизм использовался во время и после Второй мировой войны.

«Почти все участники дали понять, что у них есть много вопросов по поводу стоимости и выгодности такого подхода», — уточняется в документе.