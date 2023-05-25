Мир 25 мая 2023, 17:45 Вероятность возвращения европейских компаний из США в ЕС оценили в Институте энергетики и финансов Юрий Рыков: вряд ли американцы допустят возвращения европейских компаний

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Завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в разговоре с радиостанцией Sputnik поразмышлял о том, вернутся ли на российский рынок компании из стран Европы и США.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Данные привела лондонская биржа ICE. Некоторые компании начали переносить производственные мощности в Северную Америку и Китай.

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«Крупные химические компании уже заявили о переезде, и возникает вопрос, как они себя дальше поведут. Если они начнут возвращаться, то цены могут опять пойти вверх. Но я думаю, что американцы этого (возвращения компаний в Европу) не допустят…», — поделился мнение эксперт.