Вероятность «войны» Украины с РФ за воду в Крыму исключили в офисе Зеленского

Сайт «Утро.ру» привел слова Ермака о том, что крымчане не испытывают недостатка воды.

«Я считаю, что это (разговоры о вооруженном конфликте между Украиной и Россией — прим. ред.) манипуляция, которая существует в обществе», — признался чиновник.

Он заверил, что Крым войдет в состав Украины. При этом Ермак затруднился назвать какие-то реальные сроки.