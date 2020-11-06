Вероятность «войны» Украины с РФ за воду в Крыму исключили в офисе Зеленского
Глава офиса лидера Незалежной Андрей Ермак выразил уверенность, что войны с РФ за воду на Крымском полуострове не будет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Сайт «Утро.ру» привел слова Ермака о том, что крымчане не испытывают недостатка воды.
«Я считаю, что это (разговоры о вооруженном конфликте между Украиной и Россией — прим. ред.) манипуляция, которая существует в обществе», — признался чиновник.
Он заверил, что Крым войдет в состав Украины. При этом Ермак затруднился назвать какие-то реальные сроки.