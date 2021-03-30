Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией

На Украине не фиксируют подготовки России к открытому военному конфликту с Киевом. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — заявил Хомчак в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

Такие действия и факторы, по его словам, со стороны России не наблюдаются.

При этом он подчеркнул, что угроза такого развития событий существует. «И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов», — считает Хомчак. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что периодически происходит эскалация в Донбассе. Сразу после достижения договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировалось до 50 обстрелов в месяц. Такая тенденция, как указал главнокомандующий ВС Украины, отмечалась в августе и сентябре.

Украинские ВС после объявления перемирия 27 июля 2020 года «выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне», заметил Хомчак.

Лидеры «нормандской четверки» должны сделать все возможное, чтобы сохранить «полное и всеобъемлющее» прекращение огня в Донбассе, заявил на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обратился с призывом к главам Германии, России и Франции, опубликовав соответствующий пост в Twitter.