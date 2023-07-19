Мир 19 июля 2023, 18:27 Вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС назвали высокой Карчаа: вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС остается высокой РИА «Новости»

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Вероятность совершения Украиной теракта на Запорожской атомной электростанции по-прежнему высока. Об этом предупредил в эфире Первого канала советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он уточнил, что по шкале от одного до 10 оценил бы шансы на совершение теракта против ЗАЭС на семерку.

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«Опасность действительно высокая», — отметил Карчаа.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» добавил, что основной враг России — это даже не киевский режим. Карчаа назвал украинские власти несубъектными, сообщил RT.

Решения за Украину принимают силы, находящиеся за тысячи километров от Запорожской АЭС, сказал советник главы концерна. Эти силы верят в свою безнаказанность и неуязвимость, поэтому сложно предположить, что они решат, подытожил Карчаа.

В начале июля советник генерального директора «Росэнергоатома» предупреждал о готовности украинских войск нанести удар по Запорожской АЭС. Карчаа отмечал, что ВСУ спланировали эту операцию при поддержке Запада.