Мир 10 апреля 2023, 21:56 Вероятность скорого вступления Швеции в НАТО оценили в Турции МИД Турции: одобрение страной членства Швеции в НАТО находится в далекой точке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». Такими словами вероятность скорого вступления страны в альянс прокомментировал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

«Несмотря на заявления генсека НАТО и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», — сказал он.

Реклама

Шведский однопалатный парламент ранее провел голосование за членство страны в Североатлантическом альянсе. Присоединение к НАТО поддержали большинство депутатов. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали две страны — Турция и Венгрия. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал членство страны в блоке «неполным без Швеции».

Финляндию приняли в состав НАТО. Она стала 31-й по счету страной — членом Североатлантического альянса. Однако официальных заявлений о приеме Финляндии пока не поступало. Вывесить ее флаг и объявить членом альянса планировали на открытии двухдневной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.