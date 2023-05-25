Мир 25 мая 2023, 09:58 Вероятность проведения контрнаступления ВСУ оценили на Украине Экс-советник Кучмы Соскин исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году из-за нехватки оружия РИА «Новости»

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ВСУ не будут проводить контрнаступление в 2023 году из-за дефицита солдат, оружия и военной техники. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТР, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет, то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» — задался вопросом военный эксперт.

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Он напомнил обещание начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, что солдаты ВСУ уже в мае зайдут на территорию Крыма. Соскин подчеркнул, что военным «нечем наступать».

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил о незаметно начавшемся несколько дней назад контрнаступлении частей ВСУ. По словам политика, в рамках него уже провели отдельные операции.