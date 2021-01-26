Вероятность продления договора СНВ-3 оценили в Совфеде

Договор СНВ-3 между нашей страной и Штатами начал действовать 5 февраля 2011 года. Уточняется, что срок его действия составляет 10 лет. Вместе с тем есть возможность увеличить период еще на пять лет по договоренности между сторонами.

Как считает Кисляк, в настоящий момент в администрации США «складывается консенсус относительно того, что стратегическая стабильность отвечает американским интересам». Специалист уверен, что шансы на продление действия документа есть. Замглавы комитета пояснил, что благодаря такому шагу получится сохранить один из важнейших и последних элементов, «заложенных в систему стратегической стабильности на принципах равной безопасности».