11 сентября 2023, 23:06
Вероятность нанесения Россией ударов по Германии и Польше оценили в США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ атаковать территорию России
Президент России Владимир Путин не поддался на провокации западных стран и не стал эскалировать ситуацию, нанося удары по военным базам в Европе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, президент Путин «не клюнул на наживку» и не стал наносить удары по военным базам в Польше, Германии и Румынии.
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«По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», — отметил Джонсон.
Аналитик выразил мнение, что Россия будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия. Но западные страны могут сами спровоцировать подобную угрозу.
По словам Джонсона, США могут попытаться напрямую вмешаться в конфликт. Хотя, по мнению эксперта, западные страны оказались не готовы к затяжному противостоянию и не наладили производство оружия для новых поставок ВСУ.
Ранее Ларри Джонсон предположил, что Вооруженные силы Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского.
ВСУ
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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