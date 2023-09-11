Мир 11 сентября 2023, 23:06 Вероятность нанесения Россией ударов по Германии и Польше оценили в США Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ атаковать территорию России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не поддался на провокации западных стран и не стал эскалировать ситуацию, нанося удары по военным базам в Европе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, президент Путин «не клюнул на наживку» и не стал наносить удары по военным базам в Польше, Германии и Румынии.

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«По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», — отметил Джонсон.

Аналитик выразил мнение, что Россия будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия. Но западные страны могут сами спровоцировать подобную угрозу.

По словам Джонсона, США могут попытаться напрямую вмешаться в конфликт. Хотя, по мнению эксперта, западные страны оказались не готовы к затяжному противостоянию и не наладили производство оружия для новых поставок ВСУ.

Ранее Ларри Джонсон предположил, что Вооруженные силы Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского.