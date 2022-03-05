Вероятность ядерной войны Запада с Россией исключили

Политолог Николай Стариков в шоу «Дайте сказать!» на Life заявил, что угрозы ядерной войны сейчас не существует, поскольку спецоперация России на Украине предотвратила ее начало.

«Невозможно одними разговорами это предотвратить. Пытались, говорили восемь лет, убеждали. А в этот момент они молодых девушек со связанными руками в братские могилы укладывали, и они хотели бы туда весь Донбасс уложить», — сказал Стариков, комментируя действия украинской стороны.

По его словам, у России не осталось другого выбора, как таким способом остановить масштабную войну. Запад и ранее поставлял оружие Украине, и рано или поздно речь дошла бы и до ядерного. Российская спецоперация на Украине поставила точку в этом вопросе.