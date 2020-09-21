США могут разработать новые бомбардировщики для вероятной войны с Россией

Для победы в гипотетических войнах с Россией или Китаем военно-воздушным силам США необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков. Именно они станут решающим фактором в военных действиях.

Такое мнение выразил американский военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер в своей статье для издания Defence One.

Прейзуотер уверен, что победить в вероятном сражении поможет массовое использование тяжелых стратегических бомбардировщиков. Специалист из американского арсенала этого вида самолетов выбрал B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, которые могут взять большое количество боеголовок, в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

«Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — указывает Прейзуотер.

По его словам, США должны производить большее количество более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков в дополнение к новейшим B-21 Raider. Вместо модернизации устаревших моделей, уверен эксперт, логичнее разработать новый тяжелый стратегический бомбардировщик без использования стелс-технологий, но способный переносить достаточно много оружия.