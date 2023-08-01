Мир 01 августа 2023, 03:16 Верный союзник Запада сделал выбор в пользу России Sabah: переворот в Нигере и выбор в пользу России вызвал панику у Запада Emmanuel Ikwuegbu/Unsplash

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Возможный выбор новых властей Нигера на сотрудничество с Россией стал поводом для паники на Западе, который теряет своего последнего союзника в регионе Сахель. Об этом написало турецкое издание Sabah.

По мнению авторов статьи, российские флаги в руках некоторых сторонников переворота в Нигере заставили Запад паниковать.

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«Многие эксперты рассматривают переворот в Нигере как переход этого самого верного союзника Запада в регионе Сахель под влияние России», — указали в материале.

После переворотов в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и ЦАР эти страны стали отдаляться от Запада, чтобы построить крепкие отношения с Россией, это стало «трагедией для США и ЕС». Нигер был для Франции и США ключевой базой эксплуатации африканских ресурсов. Однако теперь, после свержения президента Мохамеда Базума, планам Парижа и Вашингтона в Африке нанесли тяжелый удар.

Ранее пришедшие к власти в результате госпереворота военные Нигера объявили о приостановке поставок золота и урана во Францию.