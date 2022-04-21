Вернувшихся в Донецк бойцов батальона «Сомали» встретили цветами

В Донецке местные жители вышли встречать бойцов батальона «Сомали», которые вернулись после успешной зачистки Мариуполя от украинских националистов. Колонна военной техники въехала в город под крики «Ура!».

Кадры теплой встречи бойцов ДНР появились в Сети. На видео попали люди, ждавшие батальон «Сомали» с флагами республики. Женщины дарили военным цветы.

Сами бойцы признались, что рады оказаться дома.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля отменил штурм «Азовстали», где до сих пор заблокированы украинские националисты. Глава государства заявил, что решение обусловлено желанием сохранить жизни российских военнослужащих.

В городе уничтожили более 4000 украинских боевиков и иностранных наемников, в плен сдались 1478 сражавшихся на стороне ВСУ. О переходе Мариуполя под контроль ВС РФ глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 21 апреля.