Пленные солдаты ВСУ рассказали, что на Украине мобилизуют практически всех подряд | 360°

Мир 18 октября 2022, 10:15 Пленные солдаты ВСУ рассказали, что на Украине мобилизуют практически всех подряд РИА «Новости: пленные бойцы ВСУ сообщили о призыве в армию Украины практически всех подряд РИА «Новости»

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В ряды ВСУ призывают практически всех граждан страны. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказали украинские солдаты, попавшие в российский плен.

По их словам, власти страны критично понизили порог отбора граждан для участия в армейской деятельности. Собеседники издания пожаловались, что под эти требования мобилизации подходит почти все население Украины.

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«Написали: здоров. И так — большинство», — сказал один из плененных солдат ВСУ.

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Он подчеркнул, что ранее его не брали в армию по состоянию здоровья. Однако при мобилизационных мероприятиях в стране его признали годным к военной службе. Собеседник РИА «Новости» передал слова члена комиссии. По словам этого человека, в рядах ВСУ уже есть действующие солдаты с такой же особенностью, как у призывника.

Также собеседник издания отметил, что члены медицинской комиссии не обращают внимание на комментарии и жалобы на здоровье и состояние от мобилизованных.