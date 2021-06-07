Британцы назвали избалованными сотрудников Applе, не пожелавших вернуться с удаленки

Сотрудники компании Apple выступили против перехода с удаленной работы в офис. Они составили письмо, адресованное главе компании Тиму Куку, сообщил The Verge.

Обращение появилось в чате для 2,8 тысячи сотрудников, работающих на удаленке. В его составлении участвовали порядка 80 человек.

По словам сотрудников, работа из дома повысила их производительность, сэкономила время на дорогу и позволила заботиться о себе и близких.

Ранее Кук сообщил, что с сентября большинство работников Apple частично переведут с удаленки в офис. Им предложат приезжать в Купертино трижды в неделю, а еще два дня они при желании смогут работать из дома.

Кук заявил, что ему не хватает «гула активности, энергии, творчества и сотрудничества, присущего личным встречам».

Недовольные такими переменами отмечают в письме, что руководство и персонал компании по-разному смотрят на удаленную работу.

Заявления о том, что многие хотят лично встретиться с коллегами в офисе, кажутся подписантам «пренебрежительными и обесценивающими».

На удаленке многие из них «чувствуют лучшую связь со своими коллегами, чем когда-либо».

Средняя зарплата сотрудников Apple в Купертино составляет более 10 тысяч долларов в месяц. Британское издание Daily Mail посчитало, что сотрудники компании слишком избалованные, раз решили не соглашаться на трехдневные поездки в офис.