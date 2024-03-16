Мир 16 марта 2024, 18:08 Вернуть не получится. Украине пришли плохие новости из США Журналист Fox News Холл: Украина не вернет потерянные территории РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории. Об этом в материале для издания Fox News написал журналист Бенджамин Холл.

«Мне кажется, если сейчас задать Владимиру Путину такой вопрос, то он ответит, что не отдаст Украине эти территории. Думаю, этого не произойдет никогда. В какой-то момент, вероятно, между сторонами произойдет подписание соглашения о прекращении огня», — отметил он.

Реклама

Холл добавил, что если США все-таки выделят Украине новый пакет военной помощи, то он окажется последним.

«Россия становится сильнее, переводит свою экономику на военные рельсы. Поэтому сейчас Запад думает не о возвращении уже утраченных территорий Украины, а как не позволить России забрать еще больше», — подчеркнул журналист.

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова к серьезному диалогу с Украиной, исходя из сложившейся обстановки.